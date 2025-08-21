ASUS JAPANは、簡易水冷クーラーの新製品として「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB」を発表した。シー・エフ・デー販売が国内向けの代理店を務め、8月22日発売予定。想定売価は56,980円前後。ASUS、6.67インチ2K曲面AMOLED搭載360mm水冷クーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB」360mmサイズのラジエーターを組み合わせるオールインワン簡易水冷CPUクーラー製品。ヘッド部に6.67インチ2K曲面AMOLEDを搭載搭載している点が特徴で、高解像度かつ