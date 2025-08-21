熊本県上天草市は大雨で600戸以上が床上・床下浸水しました。 【写真を見る】“大雨と大潮が重なり” 排水ポンプ故障で600戸以上が浸水被災住民「水の力は怖い」熊本県上天草市 記者「上天草市松島町です。この倉庫の外壁には高さ2mほどの場所に水のあとが残っています」 美容室では、浸水でほとんどの仕事道具を捨てたといいます。 美容室の店主（70代）「大事なものは水に浸かってだめ。はさみを急いで拾い集めて使える