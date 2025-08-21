8月10日からの記録的な大雨の被害は、その全容がなかなか見えません。次の雨への備えもできないまま、現場では今日21日も復旧作業が続いています。 【写真を見る】大雨で機械水没 “修理100万円超” の可能性も…「これで辞める人が出ないように」イグサ農家が訴える現状 畳表の材料となるイグサ。熊本県八代市の生産量は全国1位を誇り、県産のイグサの大部分が八代平野で生産されています。 その被害は甚大です。 20年以上