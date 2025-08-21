大谷は5失点。黒星も付いた(C)Getty Images悔しい敗戦だ。現地時間8月20日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては、4回に打球が右太ももを直撃するアクシデントもあり、4回9安打5失点、3三振無四球で今季初黒星を喫した。一方で打者としては、8回に代打を送られ、2打数1安打、1四球。チームも3-8で敗れ、米記者から厳しい声が上がっている。【動画】衝撃！大谷翔平の右足に15