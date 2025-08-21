CLIO（クリオ）が、ブランドの人気アイテム「エッセンシャルリップチークタップ」に、美容系インフルエンサー孫亜妃（そん あみ）のコラボによる日本限定カラー「100 SUGAR RIBBON（シュガーリボン）」を2025年8月31日よりQoo10にて発売する。オフライン店舗では10月より順次取り扱いを開始となる。■日本限定カラー「100 SUGAR RIBBON（シュガーリボン）」は、どんな肌トーンにもなじみやすい“ふんわりローズピンク”。ひと塗り