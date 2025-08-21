ジェーシービー、日本航空、JTBの3社はこのほど、学生を対象とした初の共同プロジェクト「ハワイアイデアコンテスト」を企画。8月20日より、「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」をテーマとした斬新なプロモーション企画を募集している。「ハワイアイデアコンテスト」同プロジェクトは、決済業界のJCB、航空業界のJAL、旅行業界のJTBという、旅に関係する3社がそれぞれの強みを結集させ初めて共同で実施するアイデアコンテス