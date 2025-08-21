JR東海は21日、東海道新幹線の最新型車両「N700S」から床下の機器を保護する重さ約8.5キロのカバー1枚が落下したトラブルは、金具が適切に取り付けられておらず、確認でも見逃したためと明らかにした。車両に固定する金具が開いた状態になっていた。JR東海によると、大阪府摂津市の車両基地での点検で、作業員が本来検査するはずだったものとは別のカバーを開きロックを忘れ、点検に当たった作業員も不備に気づかなかったとみ