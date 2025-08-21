２１日午後６時２５分頃、広島県東広島市の山陽新幹線東広島駅で、通過中だった博多発東京行き「のぞみ５４号」（１６両編成）に人がはねられた。事故を受けて山陽新幹線は新大阪―博多間の上下線で運転を見合わせ、午後９時３６分に運転を再開した。ＪＲ西によると、運転士は「ホームから人が飛び込んだ」と話しているという。東広島駅の構内にホームドアは設置されていない。警察と消防が現場周辺を調べたところ、はねられた