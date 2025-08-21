INNISFREEが、しみ、しわ、たるみ、肌のくすみやごわつきの原因といわれる光老化に着目した肌補正効果のある日やけ止め兼化粧下地『ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーンSPF50+ / PA++++』を2025年9月1日（月）より全国発売する。■待望の全国発売最高指数SPF50+ PA++++の紫外線防御効果で、UVA・UVBはもちろん、肌の奥に侵入し光老化を促進するロングUVAをブロック。ピーチカラーの伸びのいいテクスチャーが毛穴や肌