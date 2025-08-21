ザ・ジャムのリック・バックラーさんが、家族に１００万ポンド（約１億９９００万円）の遺産を残していたという。ポール・ウェラーとブルース・フォクストンとの同バンドでドラマーとして活躍したリックだが、今年２月に６９歳で死去、１９８５年に結婚した妻レスリーと２人の子供たちに多額の遺産を残していたことが書類から明らかとなった。 【写真】追悼の言葉を贈ったポール・ウ