福岡県田川市は21日、市内の保育所に勤務していた女性保育士が、園児のほおや頭を何度もたたく暴行事案があったと発表し謝罪しました。■田川市・村上卓哉市長「この度は誠に申し訳ございませんでした。」田川市によりますと、市内の私立保育所に勤務していた20代の女性保育士は4日、給食を食べ終えて席を立った5歳児クラスの園児に対し、口の中に食べ物が入っていないか声を荒らげて問い詰め、ほおや頭を、手や紙の工作物で何度も