8月19日、アメリカ・ノースカロライナ州で動物病院が爆発する事故が発生。建物からは無数の破片と粉じんが舞い上がり、真っ赤な炎と黒煙が立ち上りました。この爆発で逮捕者が出ています。爆発の直前、動物病院に車が突っ込み、ガス漏れが発生。駆け付けた消防隊が安全確認をしていたところ、爆発が起きました。車を運転していたジェーソン・ビーチ容疑者（46）は現場から逃走しましたが、その後逮捕。酒や薬物の影響下で運転して