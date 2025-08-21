◇パ・リーグロッテー楽天（2025年8月21日ZOZOマリン）ロッテ・山口航輝外野手（25）が21日の楽天戦（ZOZOマリン）で3打席連続で本塁打を放ち、前日の最終打席から4打席連続本塁打を記録した。パ・リーグ記録に並んだ。この日も4番・指名打者で出場。初回2死三塁から自身初の3戦連発となる先制の5号2ランを放つと、2―1の4回には無死一塁から左中間へ特大の6号2ランを叩き込む。「打ったのは、フォークです。しっかり捉