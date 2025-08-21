猛暑が続く2025年の夏。海や川、水辺のレジャーでの事故が全国で相次いでいます。静岡県内でも8月、沼津市の門池で男子高校生2人が溺れて死亡するという痛ましい事故がありました。2人はボート部の部員。部活の後、池で遊んでいたところ深みにはまったと見られています。2025年ことし、静岡県内で発生した水難事故は36件。死亡、行方不明は計17人と2024年の同じ時期と比べ、どちらも大幅に増加しています。県は、5日か