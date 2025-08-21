名古屋グランパスは21日、エヴァートンと戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。今回のパートナーシップ締結は、エヴァートンのオーナーであるThe Friedkin Group（フリードキン・グループ／TFG）との関係を基盤とし、2022年11月に締結したローマとの戦略的パートナーシップに続くものに。名古屋は「名古屋・愛知から世界へとつながる次世代の選手育成・国際交流・事業連携の可能性や機会をさらに拡大してまいりま