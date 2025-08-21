元プロ野球ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎転職したら人生○○だった件」（後7・00）に出演。現役時代の特大被弾を振り返った。この日は巨人で活躍したバルビーノ・ガルベス氏がVTRで登場。古田氏が捕手を務める試合でガルベス氏が放った来日1号の映像が流れると「あれ通路までいった。神宮の通路より上っていかない」と大興奮。さらに「僕、長いこと2000試合ぐらい出てるんですけど