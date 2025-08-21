積算7811km4気筒でも309psのプラグインHVもう20年も前のこと。AUTOCARの取材で、2代目レクサスRXへ試乗した。アメリカでの売れ行きは盛況だったが、英国ではまだニッチなブランドのニッチなモデルに過ぎなかった。しかし、代を重ね状況は変わってきた。【画像】燦然と輝く街乗り重視のSUVレクサスRX新しいLBXとNX、LXも全121枚5代目RXは、トヨタRAV4とパワートレインを共有。これまでの強みの1つが、スムーズな3.5L V6エン