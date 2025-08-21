実業家・堀江貴文氏（52）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新。2ショットを求めてくるファンに嫌悪感をあらわにした。あるユーザーが、堀江氏が主催する「別府温泉ぶっかけフェス」のチケットを入手したと報告。そこで「ホリエモンと2ショット撮りたい!」などとポストしていた。これに、堀江氏は「2shotとか期待してくんなボケ」とバッサリ。さらに他のユーザーから「照れてるの?」とイジられると「いや、本気でマジでウ