JR西日本によりますと、21日午後6時半ごろ、のぞみ54号（博多発・東京行き）が東広島駅を通過する際に、人と接触しました。この影響で、山陽新幹線は21日午後7時25分時点で、新大阪〜博多の全線で運転を見合わせています。警察・消防による現場検証が行われる予定で、運転再開は午後9時ごろの見込みです。