先月行われた参議院選挙について県選挙管理委員会は、富山選挙区の年代別投票率を発表しました。すべての年代で前回に比べて投票率が上昇し、特に20代、30代は10ポイント以上、高くなりました。先月の参議院選挙富山選挙区の投票率は、全体で58.12％で、前回3年前の選挙に比べて6.75ポイント高く、全ての年代で上昇しました。中でも20代・30代の投票率が伸びていて、20代前半は40.45％で前回より12ポイント近く上昇、20代後半は52.