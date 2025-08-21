J２のジェフユナイテッド千葉は８月21日、クラブに対する誹謗中傷および脅迫行為についての声明を発表。個人を対象としたSNS上での拡散や、複数回にわたるメールなどによる悪質な行為があったという。その中にはクラブハウスの爆破を予告する内容も含まれており、千葉は「クラブ関係者のみならず地域の皆さまの安全をも脅かす極めて重大な問題」と認識。このような行為は「クラブに関わるすべての人々の心身にも大きな影響を及