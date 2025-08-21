タレントの横澤夏子（３５）が２１日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿と?ツーリング?したことを明かした。横澤は２０日と２１日に東京・国立代々木競技場第二体育館で行われた「チョコレートプラネット」の２０周年記念ライブに出演。稽古に自転車で行っていたという。松尾も自転車で来ており、一緒に帰ったそう。「稽古終わりに自転車でツーリングと