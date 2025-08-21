大相撲の夏巡業が２１日、秋田・由利本荘市で行われた。幕内・王鵬（大嶽）はちびっ子力士に稽古をつけた。「力強かったし、元気をもらった」と話した。昭和の大横綱・大鵬の妻で、王鵬の祖母が秋田出身のため大きな歓声を浴びた。「おかえり、と言われると東京出身だけど、帰ってきたなという感覚がある」という。子どもの時から年に１回ほど訪れてきた。同県には「大鵬の孫を応援する会」という後援会もあり、なまはげの化粧ま