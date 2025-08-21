台風12号の予想進路（21日18時現在）台風12号が21日午前、鹿児島県の西で発生、午後5時過ぎに同県日置市付近に上陸した。九州では同県を中心に雨が強まり、1時間に100ミリ前後の猛烈な雨が降った所もあった。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への厳重な警戒を求めた。奄美を除く鹿児島県では22日夕にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性がある。気象庁によると、台風は22日には再