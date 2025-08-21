関電の原発新設の動きに福島第一原発事故の原告団が「反対」を申し入れです。関西電力に対し申し入れをしたのは、福島第一原発事故で国と東京電力に損害賠償を求めた訴訟原告団の代表らです。関電は美浜原発での原発新設に向けて地質調査を再開するとしていますが、原告団は、「福島県での事故の教訓を無視している」などとして新設計画の撤回を求めた要望書を提出しました。（生業訴訟原告団中島孝団長）「京都とか大阪ま