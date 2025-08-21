俳優の山田純大と女優の中西悠綺が２１日、都内で映画「ＴＳＵＳＨＩＭＡ」（山根高文監督、９月５日公開）の完成披露上映会に出席した。人類社会に忍び込むＡＩに翻弄（ほんろう）される人たちを描いた物語。主人公の新聞記者役を演じた山田は「見ていただくこと分かるんですけど、いろんなことが詰まっている。近未来に起こるんじゃないかと思わせてくれる映画になっていると思います」とアピールした。ＡＩへの親しみにつ