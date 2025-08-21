8月19日に放送されたバラエティ番組「相席食堂」に、マルチタレントの真島なおみが登場。9歳の頃の美少女すぎる写真を公開した。【動画】真島なおみ、9歳の頃の写真“令和の愛人”というキャッチコピーで知られる真島は、女優・グラビアモデル・DJなど、さまざまなジャンルで活躍中。沖縄県の瀬底島を訪れたこの日は、身長171センチというスレンダーな体型にすらりとした美脚、さらに豊満なEカップの胸をあらわにしたビキニ姿