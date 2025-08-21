海外移住を発表したお笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行が、大物有名人とのショットを公開した。ＫＡＡＴ神奈川芸術劇で公演中のミュージカル「えんとつ町のプペル」に「スーさん」役で出演中の木下。２１日までに更新したインスタグラムで「三谷幸喜さんのピースは貴重＃三谷幸喜＃西野亮廣」とつづり、脚本家との三谷幸喜氏と「プペル」作者の「キングコング」西野亮廣との３ショットをアップ。ストーリーズでは「三谷さ