◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）ヤクルト・石川雅規投手がまさかの乱調で球団ＯＢの松岡弘を抜く神宮最多９２勝目はお預けとなった。初回２死一塁で岡本の放った三塁線を破る二塁打を浴び、この打球を左翼手の内山が処理に手こずる不運も重なり、先制点を献上した。２回には無死二塁からリチャードに左中間席への２ランを被弾。さらに２死から泉口に左中間二塁打、佐々木に右前適時打、丸には２ランを