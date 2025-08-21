韓国発の６人組ボーイグループ「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ」が２１日、都内で日本２枚目のシングル「ＢＯＹＬＩＦＥ」の発売記念ショーケースを行った。初の日本オリジナルタイトル楽曲「ＣｏｕｎｔＴｏＬｏｖｅ」など３曲をパフォーマンス。同曲のミュージックビデオには俳優の板垣李光人が出演していることでも話題を呼んでいるが、ＷＯＯＮＨＡＫが「動画のコメントで、ＯＮＥＤＯＯＲ（ファンネーム）の『李光人さんカ