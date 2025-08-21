夏の甲子園準決勝で日大三高と県立岐阜商業が激突しました。県立岐阜商の横山温大選手、家族への恩返しを胸に大舞台に挑みました。県岐阜商・横山温大選手（3年）：今まで周りの子とかに負けないぞという気持ちで、まずはチームでの競争とかも諦めず最後までやってきてこの場所に立てているので、最後までやってきて努力してきて良かったかなと思います。大激闘となった夏の甲子園準々決勝。そこには家族の絆がありました。聖地・