◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２１日・横浜）広島・モンテロが先制の９号２ランを放った。４回無死一塁で内角高めの１４９キロを左翼席へ。「前の打席は同じボールで詰まらされていたので、今度はいい反応で打つことができた。完璧な当たりではなかったけど、入ってくれるとは思った」。この打席でも少し差し込まれたが、バウアーとの力勝負を制した。２０日のカード初戦でも決勝２ランを放ち、今季９本塁打のうち６本が