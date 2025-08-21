豊富な資源をもち、人口増加が著しいアフリカ。宇部市の企業がアフリカなど海外の優秀な人材を国内企業に紹介する事業を立ち上げました。海外人材紹介事業を始めたのは燃料の仕入販売などを行っている宇部市の山口産業です。事業の皮切りとしてまずは自社で2人のケニア人を今月から受け入れました。（バラカさん）「皆様、すっごく温かい歓迎ありがとうございました」バラカ・ムネネ・ナンギティアさん26歳は地元の大学を卒業しケ