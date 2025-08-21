◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２１日・エスコンフィールド）オリックス・太田椋内野手が負傷交代した。６点を先制した２回２死、バーヘイゲンの１４９キロが右手付近を直撃。ベンチへ引き上げ、そのまま代走に大里が送られた。太田はここまで８３試合に出場し、打率２割９分８厘、８本塁打、４３打点を記録。５月には右手首に死球を受け、離脱していた。チームでは主軸の西川が左足首の負傷から復帰したばかり。正二塁手