私はリサ（30代）。私が働く会社からリフレッシュ休暇を1週間もらえるので、息子のジュン（小2）の休みに合わせて沖縄旅行する計画をたてました。私は独身時代、旅行が趣味でした。でも、有給も取れないし休みの日は家にいたい派の旦那・マサヒトに合わせていたら、いつの間にか何年も旅行していないことを思い出したのです。そりゃあ、家族で行ければ一番いいのですが、旦那がムリなら仕方がないと思ったのです……。旦那は「そう