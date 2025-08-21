女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして逮捕されていた岐阜県警の警察官が、別の女性を盗撮したとして再逮捕されました。岐阜県警生活安全総務課の課長補佐・野村祐一容疑者(44)は、今年6月と8月3日、愛知県一宮市の商業施設などで、鞄に入れたスマートフォンを女性のスカートの中に差し入れ盗撮した疑いで再逮捕されました。野村容疑者は8月3日、別の女性のスカートの中を盗撮しようとした疑