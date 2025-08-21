◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-オリックス(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの先発・バーヘイゲン投手がオリックス打線の猛攻を受け、2回途中7失点で降板となりました。この日1軍登録されたバーヘイゲン投手は初回を3者凡退に抑えますが、2回に突如乱調。1アウトからヒット2本と四球で満塁のピンチを招くと、若月健矢選手にタイムリーを浴びて失点。その後2アウト目を奪いましたが、廣岡大志選手に2点タイムリーを打た