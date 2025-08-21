夏の甲子園 準決勝を迎えたきょう、同点に追いつく犠牲フライを放った県岐商の横山温大（はると）選手。 【写真を見る】【高校野球】生まれつき左手の指がない ハンデ乗り越え大活躍 県岐商･横山温大選手 わが子の夏を見つめた両親は｢幸せな時間でした｣ 抜群の野球センスは5歳の頃から。兄と姉の影響で野球を始めました。生まれた時から左手の指がありません。 （横山選手の母 尚美さん）「大きくなったら小学校上がったら『み