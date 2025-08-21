「RIZINガール2025」で話題の竹内花さんのFLASHデジタル写真集「竹内花誘惑の先には…」がリリースされました。【写真】B86W59H89の完璧プロポーションの竹内花さん格闘技イベントの「RIZIN」でラウンドガールを務め、舞台やドラマにも出演するなど活動の幅を広げている竹内さん。どこか幼さを感じる可愛らしい顔立ちと迫力満点のバストが武器の彼女が、シンプルだが癖のある衣装に身を包み、ベッドにソファ、階段や屋上、畳の上