週刊誌や漫画誌、SNSで活躍する話題の人気美女たちが大集結する、グラビア企画『GIRLS graph.（ガールズグラフ）』（宝島社）の第10弾が、22日に発売されます。2024年2月にグラビアデビューし、グラビア界をトップスピードで走り抜ける榎原依那さんが表紙と巻頭グラビアに登場。榎原の透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ、24ページの特集は必見です。【写真】八重歯がキュートな水島美結さん裏表紙に登場するのはAKB4