「日本ハム−オリックス」（２１日、エスコンフィールド）オリックス・西川龍馬外野手が左足首負傷からの復帰３戦目で復活の５号３ランを放った。この日も「２番・ＤＨ」で出場し、３点を先取した二回一、二塁で相手先発のバーヘイゲンの初球を右翼席に叩き込んだ。本塁打は６月２９日・楽天戦（京セラ）以来。「チャンスだったので積極的にいきました。打った瞬間です」と自画自賛していた。