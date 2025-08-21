万博を視察した小泉農水大臣を大阪府の吉村知事がエスコート。政局ぶくみの動きなのでしょうか。小泉農水大臣がきょう視察したのは、大阪・関西万博。案内役を務めたのは、大阪府の吉村知事でした。小泉進次郎 農林水産大臣「これが月の石なんだ」アメリカ館では、月の石を見学し、ロケット打ち上げ映像で宇宙を体感。大阪ヘルスケア館では、からだの年齢を測定し、対面したのは「25年後の自分」です。小泉大臣「これが25年後