平凡な母親・里香が、小学2年生の長男ユウの「トレーディングカード盗み」をきっかけに直面する心の葛藤を描きます。幼い息子の嘘と過去の過ちの影に苦悩する里香は、どうこの事件を乗り越えていくのでしょう。『息子が泥棒になりました』をごらんください。 主人公の里香は夫と2人の息子、ユウ、リョウと穏やかな日常を送っていた。長男・ユウは活発で素直な自慢の息子です。しかしある朝、次男・リョウの何気ない