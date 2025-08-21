京都 宇治の老舗「辻利」より、、「ミルクでつくる宇治抹茶ラテ」と「ミルクでつくる抹茶チャイ」が新発売。本商品は、茶匠が厳選した濃厚な旨みの宇治抹茶にシンプルな原材料だけを合わせた、インスタント タイプの抹茶ドリンクです。牛乳はもちろん、豆乳やオーツミルクなどにもよく合い、直接溶かすだけで抹茶本来の香りと本格的な味わいが楽しめます。＜辻利＞ミルクでつくる宇治抹茶ラテ（80g）原材料は宇治抹茶と砂糖、和三