滋賀県の新名神高速道路で車5台が絡む事故があり、6人がけがをしています。警察と消防によると、21日午後3時40分ごろ、滋賀・甲賀市の新名神高速道路下り線甲南インターチェンジ付近で、車5台が絡む事故がありました。この事故で2人が重傷を負い、うち1人は意識がない状態です。この他に4人がけがをしているということです。