「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）４５歳の石川雅規投手が２回６失点ＫＯとなった。初回２死一塁から、巨人・岡本に三塁線を破られる先制の適時二塁打を許すと、二回にはリチャードに２ラン、丸にも２ランを許すなど、６安打を浴びて５失点。自身３連敗中の石川は、５月４日の阪神戦以来の３勝目、松岡弘と並んでいた神宮最多勝利を更新する９２勝目を目指していたが、巨人の一発攻勢の前に砕け散った。