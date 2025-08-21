マクドナルド「ハッピーセット」の転売問題を受け、消費者庁が販売方法の改善を求めました。日本マクドナルドのおもちゃ付きセットメニュー「ハッピーセット」を巡り、一部の客による転売目的での大量購入や食品廃棄問題を受け、消費者庁の堀井長官は会見で「強く問題意識を持っている」と述べました。その上で20日、日本マクドナルドに対し、食品ロス削減に向けた販売方法の改善などを要望したことを明らかにしました。