透明感あふれる話題の14歳が始球式にテレビCMで話題の14歳女優が、プロ野球の始球式に登場し、大きな反響を呼んでいる。20日、ヤクルトのスポンサーであるオープンハウスグループの冠協賛試合として開催された、ヤクルト−巨人の始球式に登場したのは、同社のテレビCMに起用されているモデルで女優の藤本唯千夏（ふじもと・いちか、14）。名前にちなんだ背番号「1」のユニフォームに、ゆったりとしたパンツ姿でマウンドへと