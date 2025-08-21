8月21日、任期満了に伴う三重県知事選挙が告示されました。現職と新人あわせて3人が立候補し、街頭で支持を訴えました。立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に、自民・立憲・公明・国民が推薦する現職・一見勝之さん(62)と、元四日市市議の伊藤昌志さん(55)、共産党三重県委員会が支持する建設会社社長・石川剛さん(51)の新人2人です。現職の一見さんは、4年間の実績を強調し、防災対策をさらに進めると訴えました。一