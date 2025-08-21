「ミスタードーナツ」は、8月27日（水）から期間限定で、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種と「くりド」2種を「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに全店で販売する。【写真】全部で5種類！「秋のいもくり推しド合戦」ラインナップ＆価格一覧■豊富なラインナップで展開今回発売される「秋のいもくり推しド合戦」は、秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品。今年は「さつまいもド しっ